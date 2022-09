Monza-Atalanta 0-2, nerazzurri primi in classifica (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Atalanta vince 2-0 sul campo del Monza nel posticipo della quinta giornata della Serie A, sale a 13 punti ed è prima da sola in classifica con 2 lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Milan e Napoli. I nerazzurri sbloccano il risultato al 57’ con Hojlund e raddoppiano al 65’ con Lookman. Il Monza, alla quinta sconfitta in altrettante gare disputate, è fermo a zero punti ed è ultimo da solo. LA PARTITA – La prima frazione si chiude in parità, nonostante un ottimo inizio dei padroni di casa. Nel giro dei primi cinque minuti ci provano Caprari (dopo appena 23 secondi), Carlos Augusto e Sensi, ma Musso risponde sempre presente. I brianzoli lavorano bene palla al piede e nella prima fase di pressing, non dando campo all’Atalanta, che dalla metà ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’vince 2-0 sul campo delnel posticipo della quinta giornata della Serie A, sale a 13 punti ed è prima da sola incon 2 lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Milan e Napoli. Isbloccano il risultato al 57’ con Hojlund e raddoppiano al 65’ con Lookman. Il, alla quinta sconfitta in altrettante gare disputate, è fermo a zero punti ed è ultimo da solo. LA PARTITA – La prima frazione si chiude in parità, nonostante un ottimo inizio dei padroni di casa. Nel giro deicinque minuti ci provano Caprari (dopo appena 23 secondi), Carlos Augusto e Sensi, ma Musso risponde sempre presente. I brianzoli lavorano bene palla al piede e nella prima fase di pressing, non dando campo all’, che dalla metà ...

