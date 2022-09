Momento dei saluti all’Arma dei Carabinieri: Passafiume, Madaro e Zerella lasciano il Sannio (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Oggi il commiato ufficiale di tre vertici dell’Arma dei Carabinieri dal Sannio. Il Colonnello alla guida del Comando Provinciale Germano Passafiume lascia il Sannio per andare nella Capitale, dove svolgerà un altro e diverso incarico. Il Comandante della Compagnia di Montesarchio, il Colonnello Leonardo Madaro, lascia la Valle Caudina per andare a Napoli presso la polizia militare. Saranno sostituiti, rispettivamente, dal Comandante Enrico Calandro e dal tenente dei Carabiniere Virginia Coni, proviene dalla compagnia di Cerignola. Saluta anche il vice comandante del reparto operativo provinciale il tenente colonnello Alfredo Zerella, destinato al vertice del Reparto operativo di Campobasso. Il Colonnello Passafiume, nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Oggi il commiato ufficiale di tre vertici dell’Arma deidal. Il Colonnello alla guida del Comando Provinciale Germanolascia ilper andare nella Capitale, dove svolgerà un altro e diverso incarico. Il Comandante della Compagnia di Montesarchio, il Colonnello Leonardo, lascia la Valle Caudina per andare a Napoli presso la polizia militare. Saranno sostituiti, rispettivamente, dal Comandante Enrico Calandro e dal tenente dei Carabiniere Virginia Coni, proviene dalla compagnia di Cerignola. Saluta anche il vice comandante del reparto operativo provinciale il tenente colonnello Alfredo, destinato al vertice del Reparto operativo di Campobasso. Il Colonnello, nel ...

Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi: 'Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suo… - rtl1025 : ??Un attentato kamikaze è avvenuto stamattina davanti all'ambasciata russa di #Kabul in #Afghanistan nel momento in… - sbonaccini : @GuidoCrosetto Infatti Berlusconi, Salvini e Conte irresponsabili ad aver fatto cadere il governo in un momento com… - Arsenio_ : =>... la morte è inevitabile, dal momento in cui si nasce. Poi c'è la bufala dei giovani sotto i 44 anni che stanno… - LucaPicotti : La mossa di Putin con il gas è tanto efficace quanto non ripetibile: una volta utilizzata, è impossibile tornare ai… -