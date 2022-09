LIVE Italia-Ucraina 34-26 | Europei basket 2022 in DIRETTA | fiammata azzurra a inizio secondo quarto

(Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-29 Tkachenko da tre dall’angolo. 36-26 Taglio centrale nel pitturato di Fontecchio, pescato da Ricci e canestro facile dai tre metri! 0/2 Mykhailiuk. Un paio di possessi che nelsi potranno anche scordare. Poi c’è fallo su Mykhailiuk di Tonut, due liberi. 34-26 Si alza Mykhailiuk dalla media. 34-24 GIGI DATOME! La tripla del capitano, nel suo stile! 31-24 Alley-oop Bliznyuk-Pustovyi. 31-22 POLONARA DA TRE! Parziale 10-0! 28-22 GRAN COSA DI RICCI! Riceve il passaggio alto di Mannion e deposita con l’aiuto del vetro un canestro non facile! Time outcon 7’56” all’intervallo. 26-22 Bellissima circolazioneche porta Polonara all’appoggio facile! 24-22 FONTECCHIO! Perso dalla difesa, ed è ...

ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - flautomagico62 : RT @petergomezblog: Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità nazio… - CryAntonino : Vigili del Fuoco, partiti dall'Italia due Canadair per fronteggiare incendi boschivi in Germania -

20:59 QUINTETTI -: Spissu Tonut Fontecchio Polonara Melli; UCRAINA: Lukashov Bliznyuk Mykhailiuk Gerun Len 20:57 Terminata la cerimonia degli inni, e tra poco sarà palla a due!L' ultimo confronto risale al 28 ottobre 2020 quando, ai trentaduesimi di finale di Coppa, ... TORINO - LECCE Un caro saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti neldi Torino - Lecce ...Terza partita nel girone C per la Nazionale Azzurra nella cornice del Forum di Assago. Alle ore 21:00 c'è il confronto diretto con l'Ucraina. Una vittoria per i ragazzi di ...Alla vigilia del debutto in Champions contro il Salisburgo, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha presentato la partita in conferenza stampa: l post ...