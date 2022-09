F1, una volta a Maranello qualcuno si faceva sentire. Ma non è il caso di Binotto (Di lunedì 5 settembre 2022) Il lunedì mattina a Maranello qualcuno una volta si faceva sentire. Oggi non è più così e si vede, o per meglio dire si sente. Durante l’epopea di Schumacher in Ferrari a farsi sentire era Montezemolo, che oltre ad essere capace di chiamare a qualsiasi ora del giorno o della notte i suoi uomini a rapporto per avere notizie e aggiornamenti, quando era il lunedì riuniva intorno a un tavolo la squadra per interrogarla su quanto era stato ottenuto in pista. Guai se qualcosa fosse andato storto! Dopo di lui Sergio Marchionne, che seppur non cresciuto professionalmente in un box o ai lati di una pista di Formula 1 faceva valere tutto il suo carisma e il peso di un uomo che aveva deciso di essere il leader indiscusso della Scuderia Ferrari. Possiamo solo immaginare quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Il lunedì mattina aunasi. Oggi non è più così e si vede, o per meglio dire si sente. Durante l’epopea di Schumacher in Ferrari a farsiera Montezemolo, che oltre ad essere capace di chiamare a qualsiasi ora del giorno o della notte i suoi uomini a rapporto per avere notizie e aggiornamenti, quando era il lunedì riuniva intorno a un tavolo la squadra per interrogarla su quanto era stato ottenuto in pista. Guai se qualcosa fosse andato storto! Dopo di lui Sergio Marchionne, che seppur non cresciuto professionalmente in un box o ai lati di una pista di Formula 1valere tutto il suo carisma e il peso di un uomo che aveva deciso di essere il leader indiscusso della Scuderia Ferrari. Possiamo solo immaginare quello che ...

