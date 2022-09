Elezioni, Conte: con Pd non possibile costruire qualcosa ora (Di lunedì 5 settembre 2022) "Non mi permetterei mai di influenzare le scelte di un'altra forza politica" ma con il Pd "gli errori commessi impediscono dal punto di vista politico di costruire qualcosa nell'immediato". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) "Non mi permetterei mai di influenzare le scelte di un'altra forza politica" ma con il Pd "gli errori commessi impediscono dal punto di vista politico dinell'immediato". Lo ha ...

