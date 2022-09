3M | i mestieri qualificati devono digitalizzarsi per attrarre i lavoratori del futuro

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il 93% degli italiani ritiene che ci sia bisogno di piùspecializzati Il 48% ha stima per queste figure ma non intraprenderebbe questo tipo di carriera Il 23% degli italiani che attualmente non svolge un mestiere qualificato dichiara di essere stato dissuaso dall’intraprendere una carriera di questo tipo per la mancanza di opportunità di crescita Milano, 5 settembre 2022 – Secondo lo State of Science Index (SOSI) 2022, la quinta edizione dell’indagine realizzata da 3M che analizza la percezione della scienza a livello mondiale, gli europei stimano e ammirano ispecializzati. Tuttavia, il 70% non è attratto dalla possibilità di intraprendere una carriera professionale e il 20% degli europei, che attualmente non svolge un mestiere qualificato, dichiara di essere stato dissuaso dall’intraprendere una carriera di questo tipo ...