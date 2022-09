Scuola, Bianchi a Sky TG24: “Anno scolastico al via con tutti gli insegnanti a loro posto” (Di domenica 4 settembre 2022) Le classi sarAnno complete per l’apertura dell’Anno scolastico, al via ufficialmente già domani in Trentino Alto-Adige. A garantirlo è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che, ai microfoni di Sky TG24 al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha evidenziato come “abbiamo anticipato moltissimo l'assegnazione sia delle cattedre dopo i concorsi che quella dei supplenti, in modo tale da coprire i buchi e permettere a tutti gli studenti in tutte le regioni di avere le loro classi complete. Stiamo completando i concorsi, in alcune regioni sono già stati completati, in altre li stAnno completando, però intanto copriamo tutte le classi. Una quota frizionaria di supplenti ci sarà sempre". Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 settembre 2022) Le classi sarcomplete per l’apertura dell’, al via ufficialmente già domani in Trentino Alto-Adige. A garantirlo è il ministro dell’Istruzione Patrizioche, ai microfoni di Skyal Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha evidenziato come “abbiamo anticipato moltissimo l'assegnazione sia delle cattedre dopo i concorsi che quella dei supplenti, in modo tale da coprire i buchi e permettere agli studenti in tutte le regioni di avere leclassi complete. Stiamo completando i concorsi, in alcune regioni sono già stati completati, in altre li stcompletando, però intanto copriamo tutte le classi. Una quota frizionaria di supplenti ci sarà sempre".

