zazoomblog : Cassano: “Allegri? Gioca di mda all’estero gli direbbero ’vai ad allenare la Viterbese’” - #Cassano: #“Allegri?… - Pall_Gonfiato : #Cassano: “#Allegri? Gioca di m***da, all’estero gli direbbero ’vai ad allenare la #Viterbese’” - espertheo : @_effe13 Comunque che vita triste quella di Cassano, sputa sentenze - l'80% contro Allegri - tra una parolaccia e l'altra - junews24com : Cassano duro: «Arthur meritava fiducia, Allegri lo ha deriso» - - espertheo : De Ligt, Cancelo, Kulusevki, Bentancur, Arthur e Zakaria sono andati via dalla Juventus per colpa di Allegri (Cassano) -

Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antoniosi è espresso sulla Juve e sugli ultimi movimenti di calciomercato dei ......per nulla da Antonio, che con la solita schiettezza di sempre ha detto la sua sul passaggio in prestito del brasiliano ex Barcellona ai Reds, criticando in particolare Massimiliano...Nella puntata della Bobo TV Antonio Cassano si è lasciato andare ad un lungo sfogo nei confronti dell'allenatore italiano.Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano si è espresso sulla Juve e sugli ultimi movimenti di calciomercato dei bianconeri, ...