Immatricolazioni auto - Cardinali Unrae | L' incremento di agosto non è un segnale di uscita dal tunnel

(Di venerdì 2 settembre 2022) La fiammata dinon è undidale la modifica al decreto che disciplina gli incentivi all'non muoverà più di tanto il mercato. Andrea, direttore generale dell', commenta così, in estrema sintesi, l'diregistrato nel mese appena trascorso e il testo del Dpcm in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E al governo che verrà chiede un cambio di passo sulle infrastrutture per la ricarica e le reti di distribuzione elettrica. Adil mercato ha fatto segnare unsensibile. Ok, è un mese particolare ma lo è tutti gli anni Potrebbe essere ilche il fondo è stato toccato o è ...

simoemme : RT @EsteriLega: Crollo immatricolazioni auto elettriche (Eco Bergamo) - MastroBlockcha1 : RT @motus_e: Il parco circolante elettrico raggiunge 311.255 auto, con 152.796 BEV e 158.459 PHEV ma ad agosto 2022 le immatricolazioni del… - MissioneStartup : RT @motus_e: Il parco circolante elettrico raggiunge 311.255 auto, con 152.796 BEV e 158.459 PHEV ma ad agosto 2022 le immatricolazioni del… - InnovazioneTri1 : RT @motus_e: Il parco circolante elettrico raggiunge 311.255 auto, con 152.796 BEV e 158.459 PHEV ma ad agosto 2022 le immatricolazioni del… - bennyamino8634 : RT @EsteriLega: Crollo immatricolazioni auto elettriche (Eco Bergamo) -

In luce Stellantis , con i dati sulledi agosto che hanno dato una boccata di ossigeno al settore(+9,9% le vendite italiane, +16,5% la casa italo - francese). In risalita i ......& Co (rispettivamente oltre 3.500 e 2.100 veicoli immatricolati crescendo dalle pochissime decine divendute) e infine una pimpantissima Maserati (+22,27%). Sotto le migliaia di...Annuncio vendita Citroen C3 Aircross BlueHDi 110 S&S Feel nuova a Bordano, Udine nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...È intervenuto il sindaco di Roma Capitale per affidare al carro attrezzi il rottame con targa francese in sosta da più di quattro anni in viale Bruno Buozzi, sulle strisce blu ...