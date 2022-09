Elezioni 2022, Di Maio a Salvini: “Toc toc, ti cerco per confronto tv ma sei sparito” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Toc toc, qualcuno ha visto Salvini? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato il confronto e poi è scomparso, non so più dove sia”. Così, con un video ironico postato su TikTok, il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. “Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi – incalza Di Maio il leader della Lega – prima di tutto sul perché non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell’energia. Forse perché è passato dal ‘prima gli italiani’ al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questo confronto con lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando…”, conclude Di Maio con un sorriso. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Toc toc, qualcuno ha visto? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato ile poi è scomparso, non so più dove sia”. Così, con un video ironico postato su TikTok, il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di. “Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi – incalza Diil leader della Lega – prima di tutto sul perché non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell’energia. Forse perché è passato dal ‘prima gli italiani’ al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questocon lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando…”, conclude Dicon un sorriso. L'articolo proviene da ...

