Boom di vendite delle mascherine: gli italiani non se le levano più (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 sett – Dopo quasi due anni di obblighi non sembra scemare la fobia degli italiani riguardo al Covid: infatti, nella settimana dal 22 al 28 agosto gli importi derivati dalle vendite di mascherine sono stati di un milione di euro, pari a +20,4% in sette giorni. mascherine mon amour Chi di noi in piena coscienza può affermare che – decaduti tutti gli obblighi – gli italiani smetteranno di indossarle? È vero,l'ordinanza che impone l'utilizzo delle mascherine FFP2 per trasporti, viaggi, cinema e teatri ha provocato un Boom delle vendite e di conseguenza anche una certa difficoltà di approvvigionamento, ma per per Federfarma Servizi c'è addirittura la necessità di attivare più canali di rifornimento.

Agenzia_Ansa : Gli italiani non rinunciano alla mascherina anti Covid, a settembre boom di vendite. In calo gli acquisti di tampon… - tvdigitaldivide : Smartphone, boom di vendite per quelli da 1.000 euro in su - RussianMike31 : RT @Agenzia_Ansa: Gli italiani non rinunciano alla mascherina anti Covid, a settembre boom di vendite. In calo gli acquisti di tamponi dopo… - orlandi492 : RT @Agenzia_Ansa: Gli italiani non rinunciano alla mascherina anti Covid, a settembre boom di vendite. In calo gli acquisti di tamponi dopo… - viciocort : RT @milafiordalisi: #Smartphone, boom di vendite per quelli da 1.000 euro in su -