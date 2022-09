Vuelta a España 2022: Richard Carapaz trionfa in vetta a Peñas Blancas, gestisce Remco Evenepoel (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva deluso fino ad ora, ma si è ripreso all’improvviso: il campione olimpico Richard Carapaz torna a gioire alla Vuelta a España 2022. L’uomo della Ineos Grenadiers trova la fuga giusta e regola gli avversari nella dodicesima tappa in cima a Peñas Blancas. Non ci sono stati sconvolgimenti in chiave classifica generale, con Remco Evenepoel a gestire la situazione senza patemi. Dopo le prime fasi di gara si è formato un drappello di oltre trenta uomini al comando: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Samuele Battistella e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), Matteo Fabbro e Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe), Jonathan Klever Caicedo e James Shaw (EF ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva deluso fino ad ora, ma si è ripreso all’improvviso: il campione olimpicotorna a gioire alla. L’uomo della Ineos Grenadiers trova la fuga giusta e regola gli avversari nella dodicesima tappa in cima a. Non ci sono stati sconvolgimenti in chiave classifica generale, cona gestire la situazione senza patemi. Dopo le prime fasi di gara si è formato un drappello di oltre trenta uomini al comando: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Samuele Battistella e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), Matteo Fabbro e Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe), Jonathan Klever Caicedo e James Shaw (EF ...

