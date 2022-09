Uomini e Donne, ex dama del Trono over rivela di essere in contatto con Riccardo Guarnieri e poi demolisce diversi volti del programma (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ex dama del Trono over Veronica Ursida è stata una delle protagoniste più chiacchierate di Uomini e Donne. La ricorderete sicuramente per i suoi numerosi scontri con il cavaliere Armando Incarnato, o per la sua travagliata relazione con Giovanni Longobardi. Oggi, però, la Ursida è ben felice e serena accanto al compagno, Vito Finisco, l’ex fidanzato di Miriana Trevisan, e suo figlio. La dama è tornata a parlare della sua passata esperienza nel dating show di Maria De Filippi, svelando alcune curiosità al settimanale Mio. In merito ad Armando, ecco le sue parole: Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa. Io sono attiva contro la violenza sulle Donne, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo. Credo sia ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 settembre 2022) L’exdelVeronica Ursida è stata una delle protagoniste più chiacchierate di. La ricorderete sicuramente per i suoi numerosi scontri con il cavaliere Armando Incarnato, o per la sua travagliata relazione con Giovanni Longobardi. Oggi, però, la Ursida è ben felice e serena accanto al compagno, Vito Finisco, l’ex fidanzato di Miriana Trevisan, e suo figlio. Laè tornata a parlare della sua passata esperienza nel dating show di Maria De Filippi, svelando alcune curiosità al settimanale Mio. In merito ad Armando, ecco le sue parole: Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa. Io sono attiva contro la violenza sulle, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo. Credo sia ...

- ___bookworm : Almeno un altro ha detto che anche gli uomini sfottono. Il problema è che il primo lo dice come se tutte le donne l… - IsaeChia : #UominieDonne, ex dama del Trono over rivela di essere in contatto con Riccardo Guarnieri e poi demolisce diversi v… -