Taekwondo, Grand Prix Parigi: l'autostrada che punta verso Parigi 2024 (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il Grand Prix di Roma e un estate fatta di qualche evento, ma soprattutto di meritato riposo e tanti allenamenti, il Taekwondo internazionale – a livello seniores – è pronto a tornare in scena sul tatami per il Grand Prix di Parigi. La rassegna che si terrà dal 2 al 4 settembre, per la precisione, in quel Levallois-Perret, ha il sapore di un vero e proprio test-event olimpico, verso i Giochi del 2024. Un torneo di classificazione G6, dove l'obiettivo per i Taekwondoka italiani, e non solo, sarà quello di racimolare il maggior numero di punti da addizionare alla propria classifica relativa ai ranking olimpici. Quattro saranno i rappresentati azzurri in concorso: quel Simone Alessio (+80 kg) che se dovesse imporsi ...

