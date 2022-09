Il tetto che scotta. L'Europa inizia a giocare la partita del gas, Putin risponde con due minacce (Di giovedì 1 settembre 2022) Finalmente la Ue s'avvia verso una proposta di price cap che può far male a Mosca e calmierare le bollette. Il Cremlino ricatta su flussi e stoccaggi. Mettetevi comodi, il match sarà lungo Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 settembre 2022) Finalmente la Ue s'avvia verso una proposta di price cap che può far male a Mosca e calmierare le bollette. Il Cremlino ricatta su flussi e stoccaggi. Mettetevi comodi, il match sarà lungo

borghi_claudio : @JoeBlack781 Perché mentre la Francia ha fatto un intervento sulle bollette dicendo che non possono essere superior… - FratellidItalia : Energia, Procaccini: Di Maio finge di non sapere che in Europa sono i governi di sinistra ad opporsi al tetto al pr… - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - evolv67 : RT @BimbePeppe: Indovinate chi è che potrebbe opporsi al tetto del gas? Indovinate chi potrebbe opporsi all’embargo al petrolio russo, che… - Never_rus : @BimbePeppe Putin è terrorizzato da 3 cose: 1-NATO 2-Tetto al prezzo del gas. 3- Visa-Ban Forza Europa, batti un co… -