I Principi William ed Harry separati per la commemorazione di Lady D. (Di giovedì 1 settembre 2022) Ieri 31 agosto 2022 il mondo ha ricordato il 25° anniversario dalla tragica scomparsa di Lady Diana Spencer. In questa importante ricorrenza, però, i figli della Principessa sono apparsi separati. Divisi da un velato senso di discordia che fa temere il peggio sui loro rapporti. Dalla decisione di allontanarsi dalla famiglia reale da parte del Principe Harry un turbinio di vicende hanno coinvolto i Windsor. I Duchi di Sussex (Harry e Meghan Markle), difatti, non hanno più preso parte agli eventi pubblici, salvo rare cerimonie ufficiali. @Credits AnsaTuttavia, ha lasciato perplessi il fatto che in occasione del 25° anniversario dalla morte di Lady Diana, i due fratelli, i Principi William ed Harry, abbiano deciso di celebrare la triste ricorrenza ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 settembre 2022) Ieri 31 agosto 2022 il mondo ha ricordato il 25° anniversario dalla tragica scomparsa diDiana Spencer. In questa importante ricorrenza, però, i figli della Principessa sono apparsi. Divisi da un velato senso di discordia che fa temere il peggio sui loro rapporti. Dalla decisione di allontanarsi dalla famiglia reale da parte del Principeun turbinio di vicende hanno coinvolto i Windsor. I Duchi di Sussex (e Meghan Markle), difatti, non hanno più preso parte agli eventi pubblici, salvo rare cerimonie ufficiali. @Credits AnsaTuttavia, ha lasciato perplessi il fatto che in occasione del 25° anniversario dalla morte diDiana, i due fratelli, ied, abbiano deciso di celebrare la triste ricorrenza ...

