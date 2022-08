Insulti a Spalletti | 2 anni di Daspo a tifoso Fiorentina

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) –di 2aldellache ha insultato Luciano, allenatore del Napoli, dopo il match della terza giornata di Serie A. Il questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato in mattinata duenei confronti dei tifosi viola identificati dalla Polizia di Stato a seguito degli episodi, avvenuti domenica scorsa allo stadio “Artemio Franchi”, al termine di-Napoli. Il tecnico della squadra ospite si sarebbe avvicinato al pubblico delle prime file, alle spalle della sua panchina, con l’intenzione di fare immediata chiarezza con un supporter della, autore di continue e ripetute offese rivolte all’allenatore durante l’incontro di calcio. Come documentato nelle immagini video ...

Daspo di 2 anni al tifoso della Fiorentina che ha insultato Luciano, allenatore del Napoli, dopo il match della terza giornata di Serie A. Il questore della ... anche gli insulti rivolti ai ...In particolare, è stato identificato il tifoso che - al termine della sfida - dopo aver avuto un vivace scambio di opinioni con l'allenatore del Napoli Luciano, ha tentato di colpire il ...