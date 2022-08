"Ditemelo, voglio capire": Paragone scatenato, bomba su Draghi in tv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gianlugi Paragone va all'attacco di Mario Draghi ai microfoni di Controcorrente. Nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Veronica Gentili, il leader di Italexit mette nel mirino il premier sul caro energia e sulle risposte sul fronte delle bollette: "Io non so cosa ha fatto di miracolistico Mario Draghi sul fronte dell'emergenza economica". Poi si scatena: "Stanno arrivando bollette pesantissime e ancora non è finita. Ora arriverà quella di agosto che quasi certamente sarà del 20 per cento in più rispetto all'ultima che è stata pagata". Poi parla dei commercianti e degli imprenditori che hanno ricevuto le bollette da capogiro: "Ditemi voi come fa un artigiano a predisporre una liquidità per poter pagare le bollette in futuro? Come fa a organizzare le uscite per l'attività da mandare avanti e quelle per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gianlugiva all'attacco di Marioai microfoni di Controcorrente. Nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Veronica Gentili, il leader di Italexit mette nel mirino il premier sul caro energia e sulle risposte sul fronte delle bollette: "Io non so cosa ha fatto di miracolistico Mariosul fronte dell'emergenza economica". Poi si scatena: "Stanno arrivando bollette pesantissime e ancora non è finita. Ora arriverà quella di agosto che quasi certamente sarà del 20 per cento in più rispetto all'ultima che è stata pagata". Poi parla dei commercianti e degli imprenditori che hanno ricevuto le bollette da capogiro: "Ditemi voi come fa un artigiano a predisporre una liquidità per poter pagare le bollette in futuro? Come fa a organizzare le uscite per l'attività da mandare avanti e quelle per le ...

