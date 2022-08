Crotone, esplosione in porto: 3 morti e un ferito grave (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 3 i morti accertati per l’esplosione di un container su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Un quarto uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d'urgenza in ospedale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 3 iaccertati per l’di un container su un rimorchiatore ormeggiato neldi. Un quarto uomo è rimastomenteed è stato portato d'urgenza in ospedale

