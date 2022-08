Sassuolo - Milan 0 - 0: tabellino, statistiche e marcatori (Di martedì 30 agosto 2022) REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium pareggio a reti bianche (0 - 0) tra Sassuolo e Milan . Nel primo tempo Berardi dal dischetto si fa ipnotizzare da Maignan ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022) REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium pareggio a reti bianche (0 - 0) tra. Nel primo tempo Berardi dal dischetto si fa ipnotizzare da Maignan ...

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - LesliesLocks : ?????? AC Milan o3 -110 0-0 final score vs. Sassuolo - RadioRossonera : Un #Milan poco brillante, le pagelle della partita?? -