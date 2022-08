Roma, Ranieri: “I Friedkin mi piacciono, lavorano bene e in silenzio” (Di martedì 30 agosto 2022) Claudio Ranieri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla sua ex squadra, la Roma, protagonista del mercato estivo e di queste prime giornate di campionato 2022/2023. “Hanno fatto un gran mercato. Pinto spendendo solo 7 milioni per Celik, ha portato a casa tanti campioni. Peccato per l’infortunio di Wijnaldum, ma è arrivato Camara, senza contare Belotti, tipico giocatore che può piacere ai tifosi. I Friedkin mi piacciono perché lavorano bene e in silenzio. Ma il settantenne, più recentemente allenatore del Watford, mette in guardia i giallorossi dal prossimo avversario: “Bisogna fare attenzione al Monza, che mi ricorda il mio primo Chelsea. Con Abramovich costruimmo la squadra a campionato in corso e per assestarci ci volle un po’, ma alla ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Claudioin un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla sua ex squadra, la, protagonista del mercato estivo e di queste prime giornate di campionato 2022/2023. “Hanno fatto un gran mercato. Pinto spendendo solo 7 milioni per Celik, ha portato a casa tanti campioni. Peccato per l’infortunio di Wijnaldum, ma è arrivato Camara, senza contare Belotti, tipico giocatore che può piacere ai tifosi. Imiperchée in. Ma il settantenne, più recentemente allenatore del Watford, mette in guardia i giallorossi dal prossimo avversario: “Bisogna fare attenzione al Monza, che mi ricorda il mio primo Chelsea. Con Abramovich costruimmo la squadra a campionato in corso e per assestarci ci volle un po’, ma alla ...

