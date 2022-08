Ita, da Palazzo Chigi tutto tace: possibili colpi di scena Msc-Lufthansa sempre in pole ma il vantaggio si riduce (Di martedì 30 agosto 2022) Ormai si contano le ore che separano la decisione del governo sull’affaire Ita e sulla sua cessione. Appare ormai scontato, dunque, che sarà l’esecutivo guidato da Mario Draghi a decidere a chi “dare in sposa” l’ex-Alitalia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 agosto 2022) Ormai si contano le ore che separano la decisione del governo sull’affaire Ita e sulla sua cessione. Appare ormai scontato, dunque, che sarà l’esecutivo guidato da Mario Draghi a decidere a chi “dare in sposa” l’ex-Alitalia Segui su affaritaliani.it

