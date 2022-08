In disaccordo pure sui migranti. Gara a destra a chi la spara più grossa (Di martedì 30 agosto 2022) Hanno costruito la loro propaganda sulla pelle dei migranti. Giocando sulla differenza tra migranti reali e migranti clandestini (che poi curiosamente coincide con i bianchi e i neri) Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono inventati negli anni “invasioni” mai avvenute, statistiche di crimini degli extracomunitari che non trovano nessun riscontro nelle cifre ufficiali del ministero e una “difesa dei confini” che altro non è che la versione edulcorata della “difesa della razza”. Ora la coppia del centrodestra che si finge unito non riesce nemmeno a tenere una linea comune sul loro argomento forte. Salvini e Meloni hanno costruito la loro propaganda sulla pelle dei migranti Da una parte c’è Giorgia Meloni (che si sente già presidente del Consiglio in pectore) che insiste con il blocco navale mentre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 agosto 2022) Hanno costruito la loro propaganda sulla pelle dei. Giocando sulla differenza trareali eclandestini (che poi curiosamente coincide con i bianchi e i neri) Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono inventati negli anni “invasioni” mai avvenute, statistiche di crimini degli extracomunitari che non trovano nessun riscontro nelle cifre ufficiali del ministero e una “difesa dei confini” che altro non è che la versione edulcorata della “difesa della razza”. Ora la coppia del centroche si finge unito non riesce nemmeno a tenere una linea comune sul loro argomento forte. Salvini e Meloni hanno costruito la loro propaganda sulla pelle deiDa una parte c’è Giorgia Meloni (che si sente già presidente del Consiglio in pectore) che insiste con il blocco navale mentre ...

