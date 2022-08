Il Gestore dei servizi energetici italiano è stato colpito da un attacco hacker (Di martedì 30 agosto 2022) Sembra finito anche il periodo di pausa che ha contraddistinto questa estate italiana del 2022. Se nei mesi precedenti, si pensi ad esempio, a quanto accaduto tra maggio e giugno, gli attacchi hacker riusciti sono stati diretti in maniera molto mirata a portali istituzionali, nell’ultimo mese questa prassi sembrava aver perso continuità. Non che non ci siano stati tentativi, ovviamente: ma gli effetti, evidentemente, sono stati arginati. Oltre all’attacco hacker alla ASL di Torino di sei giorni fa, nelle ultime ore, è stato dato conto dal Gestore dei servizi energetici italiano – il GSE – di un attacco hacker subito nella notte tra domenica 28 agosto e lunedì 29 agosto. Al momento, il sito è irraggiungibile, così come ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 30 agosto 2022) Sembra finito anche il periodo di pausa che ha contraddistinto questa estate italiana del 2022. Se nei mesi precedenti, si pensi ad esempio, a quanto accaduto tra maggio e giugno, gli attacchiriusciti sono stati diretti in maniera molto mirata a portali istituzionali, nell’ultimo mese questa prassi sembrava aver perso continuità. Non che non ci siano stati tentativi, ovviamente: ma gli effetti, evidentemente, sono stati arginati. Oltre all’alla ASL di Torino di sei giorni fa, nelle ultime ore, èdato conto daldei– il GSE – di unsubito nella notte tra domenica 28 agosto e lunedì 29 agosto. Al momento, il sito è irraggiungibile, così come ...

