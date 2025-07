Fanno un… Mugello contro il parco eolico di Monte Giogo | 50 incappucciati devastano il cantiere

Un tentativo di sabotaggio scuote il Mugello: circa cinquanta incappucciati con coltelli hanno devastato il cantiere del parco eolico di Monte Giogo, causando ingenti danni e ponendo ancora una volta sotto i riflettori le tensioni tra sviluppo sostenibile e opposizioni radicali. La vicenda mette in crisi il progetto e solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle scelte energetiche. È un episodio che richiede attenzione e chiarezza.

Raid al Parco eolico in Toscana. Circa cinquanta persone incappucciate “con coltelli”, s econdo alcune ricostruzioni, hanno occupato abusivamente e sabotato il cantiere dove è in corso di realizzazione il Parco eolico di Monte Giogo, nel Mugello. Ingenti i danni ai mezzi d’opera, causati nel corso di due violente irruzioni. Sulla vicenda è arrivata la ferma condanna da parte di Agsm Aim, società titolare del progetto. Le minacce già nei giorni scorsi. La vicenda prende origine dai volantini comparsi abusivamente in zona a opera della sedicente organizzazione “Siamo Montagna”, con i quali si annunciava l’organizzazione di un ‘Campeggio di Lotta’, previsto dal 2 al 6 luglio, con l’obiettivo di bloccare i lavori in corso nel cantiere di Monte Giogo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fanno un… Mugello contro il parco eolico di Monte Giogo: 50 incappucciati devastano il cantiere

In questa notizia si parla di: parco - eolico - fanno - mugello

Respinto il ricorso per il parco eolico di Sciacca, Savarino: "Soddisfatti per la decisione del Tar" - L'assessore Giusy Savarino esprime soddisfazione per la decisione del Tar di Palermo, che ha respinto il ricorso contro il parere della Commissione tecnico specialistica, negando l'autorizzazione al grande parco eolico di Sciacca.

Raid al parco eolico nel Mugello, l’ingegnere: “Me li sono trovati davanti, cercavano lo scontro” Vai su X

Tensione altissima sul crinale del Monte Giogo, nel territorio del Mugello, dove un gruppo di circa cinquanta persone incappucciate ha fatto irruzione nel cantiere dell'impianto eolico di Agsm Aim, costringendo ingegneri e boscaioli ad abbandonare il proprio p Vai su Facebook

Mugello, 50 incappucciati “con coltelli” assaltano il Parco eolico di Monte Giogo; Raid nel cantiere del parco eolico in Mugello: «Cinquanta incappucciati con coltelli hanno danneggiato i mezzi»; SIAMO MONTAGNA – la lotta contro il parco eolico nel Mugello.

Armati e incappucciati contro l’eolico nel Mugello. Sull’opera ancora indagini e ricorsi al Consiglio di Stato - I fatti sono quelli ricostruiti nella nota diffusa dalla società Agsm Aim, titolare del progetto eolico, che ha sporto denuncia ai Carabinieri di Borgo San Lorenzo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Parco Eolico Mugello: assalto al cantiere, persone incappucciate con coltelli - Una cinquantina di persone incappucciate hanno occupato abusivamente e sabotato il cantiere dove e' in corso di realizzazione il Parco eolico di Monte Giogo, nel Mugello. Come scrive firenzepost.it