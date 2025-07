Cede il controsoffitto 90enne ferita in via Quarenghi | Pensavamo fosse morta è un miracolo

Una scena che avrebbe potuto avere esiti tragici, ma per fortuna si è conclusa con un miracolo. La signora di 90 anni, rimasta intrappolata sotto il controsoffitto crollato in via Quarenghi a Bergamo, ha superato l’incidente senza gravi ferite grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Un episodio che ricorda quanto la prontezza e la solidarietà possano fare la differenza tra una tragedia e una seconda possibilità di vita.

Bergamo. I familiari arrivati in via Quarenghi pensavano di trovarla senza vita, visto che non rispondeva alle telefonate. Non rispondeva nemmeno alla cugina, che abita proprio nell’abitazione a fianco e non si era accorta di nulla. Ovvero, del crollo di un controsoffitto nella tarda serata di domenica 6 giugno. L’anziana proprietaria dell’appartamento è una signora di 90 anni che vive da sola dopo la scomparsa del marito durante la pandemia. “È stata la cugina – spiega una familiare – ad avvertire il figlio della signora”, irreperibile per l’intera mattinata. “All’inizio ha temuto il peggio, vista l’età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cede il controsoffitto, 90enne ferita in via Quarenghi: “Pensavamo fosse morta, è un miracolo”

