Hamas ha perso controllo 80% Striscia

La situazione nella Striscia di Gaza si fa sempre più critica: secondo un funzionario di Hamas, il gruppo armato ha subito un colpo devastante, con il 95% dei leader eliminati e le strutture di sicurezza in rovina. Un vuoto di potere che viene colmato da clan armati sostenuti da Israele, mentre la comunità internazionale resta silenziosa. La crisi si intensifica, lasciando il destino della regione appeso a un fragile equilibrio.

15.00 Un alto funzionario del gruppo armato palestinese ha detto alla Bbc che "non è rimasto quasi nulla della struttura di sicurezza" di Hamas. "La maggior parte dei leader,circa il 95 per cento, sono ormai morti. Le figure attive sono state tutte uccise". Il funzionario parla sotto anonimato e aggiunge: "I vuoti di potere sono riempiti da clan armati sostenuti da Israele. Israele ha il sopravvento. Il mondo i regimi arabi tacciono. Le bande criminali sono ovunque". "Hamas ha perso il controllo dell'80% della Strisccia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

