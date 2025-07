Cina | promuove costruzione di strutture di ricarica ad alta potenza

La Cina si impegna a trasformare il proprio panorama energetico attraverso la promozione di strutture di ricarica ad alta potenza, puntando a un sistema infrastrutturale più efficiente, innovativo e capillare. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) ha annunciato piani ambiziosi per ottimizzare il layout della rete e garantire un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato. Un passo decisivo verso la mobilità del domani, che promette di ridefinire gli standard globali.

La Cina ottimizzera' ulteriormente il layout della rete nazionale delle strutture di ricarica e costruira' costantemente un sistema di infrastrutture di ricarica ad alta potenza con un layout razionale, una qualita' potenziata e una tecnologia avanzata, ha dichiarato oggi la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC). La NDRC e altri tre organi governativi hanno pubblicato congiuntamente una circolare sul settore, sottolineando che l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e' fondamentale per sostenere lo sviluppo dell'industria dei veicoli a nuova energia (NEV) e la costruzione di nuovi sistemi di alimentazione, nonche' per promuovere la trasformazione verde a basse emissioni di carbonio nei settori dei trasporti e dell'energia.

