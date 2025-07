Lerici | consegnate le borse di studio a 5 studenti meritevoli

Lerici celebra il talento e la dedizione degli studenti meritevoli con le borse di studio assegnate dall’amministrazione comunale, del valore di circa 1.000 euro ciascuna. Recentemente, l’assessore all’istruzione Laura Toracca ha incontrato i cinque giovani premiati, riconoscendo il loro impegno in lingua inglese. Grazie a questo contributo, i ragazzi hanno potuto frequentare corsi e attività che favoriranno il loro futuro accademico e professionale, consolidando il loro successo e la crescita personale.

Lerici, 7 luglio 2025 – L’assessore all’istruzione Laura Toracca ha ricevuto nei giorni scorsi i cinque ragazzi destinatari lo scorso anno di borse studio assegnate dall’amministrazione comunale, del valore di circa 1.000 euro ciascuna, per meriti relativi alla lingua inglese. I ragazzi premiati sono: Giorgia Cani, Marta Macera, Vanessa Shurbaj, Emma Del Bianco e Fabrizio Chiavacci. Grazie a questo contributo, i ragazzi hanno potuto frequentare un corso di lingua inglese e conseguire con successo la certificazione di livello A2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. “Investire nei ragazzi significa investire nel futuro di Lerici – dichiara l’assessore Toracca nel corso dell’incontro in cui gli studenti hanno ringraziato l’amministrazione per i diplomi conseguiti – Con queste borse di studio abbiamo voluto valorizzare l’impegno, la curiosità e il desiderio di apprendere dei nostri giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it