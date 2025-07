Cinema al Baarìa Film Festival vince il cubano La Mujer Salvaje

Il Baarìa Film Festival, prima edizione dedicata al “cinema insulare”, ha conquistato il cuore di oltre 4.000 spettatori a Bagheria, celebrando la ricchezza e la creatività delle isole italiane e non solo. Un successo che promette di diventare un punto di riferimento nel panorama cinematografico, unendo cultura, passione e innovazione. La vittoria del film cubano "La Mujer Salvaje" ne è la testimonianza più vibrante, aprendo nuove prospettive per il cinema insulare.

Roma, 7 lug. (askanews) – Si è conclusa a Bagheria con grande successo di pubblico la prima edizione del Baarìa Film Festival, primo festival italiano interamente dedicato al "cinema insulare". Prodotto dall'Associazione culturale Kinema di Bagheria, con il patrocinio del Comune di Bagheria, il festival è stato ideato e curato dal giornalista Andrea Di Quarto e ha come direttore artistico Alberto Anile. Quattromila spettatori, in presenza e via social, hanno seguito le proiezioni di cortometraggi e di lungometraggi in concorso, le presentazioni e le conversazioni con Luigi Lo Cascio, Enrico Lo Verso e Alessio Vassallo per La Valigia dell'Attore, l'incontro con il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e il panel Fare cinema in Sicilia con il presidente della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino, il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Ivan Scinardo, il regista e produttore Marco Amenta.