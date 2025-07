La bresaola per gli Usa facciamola con la loro carne | la riposta di Lollobrigida ai dazi di Trump

In un contesto di tensioni commerciali tra Italia e USA, la risposta di Lollobrigida si distingue per astuzia e pragmatismo. Sottolineando l’importanza delle norme sanitarie e delle esigenze del settore, il ministro propone un accordo strategico: utilizzare carne americana per produrre la tradizionale bresaola italiana e reimportarla negli Stati Uniti. Una mossa che potrebbe aprire nuove vie di collaborazione e rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi.

“Sulla salute noi non discutiamo, non accettiamo carni con ormoni. Però se tu dagli Usa mi dai la carne per fare la bresaola, io poi la reimporto negli Stati Uniti. E questo è un accordo vincolato che permette di aumentare l’importazione di carne dagli Usa”. È questa la risposta del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ai dazi di Donald Trump. Lo ha dichiarato giovedì scorso, intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia “ Piazza Italia ” a Roma, e lo ha ribadito durante il dibattito “L’agricoltura italiana tra innovazione, crisi idriche e valorizzazione della filiera” al Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa a Manduria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La bresaola per gli Usa facciamola con la loro carne”: la riposta di Lollobrigida ai dazi di Trump

In questa notizia si parla di: carne - bresaola - lollobrigida - dazi

L’idea di Lollobrigida per scongiurare i dazi di Trump: «Vendiamo agli Usa la bresaola fatta con la loro carne» - Come fare, dunque, per evitare questa minaccia e proteggere il Made in Italy? L’idea di Lollobrigida, brillante e audace, potrebbe essere la chiave: vendere agli Stati Uniti la bresaola fatta con la loro carne, trasformando una potenziale crisi in un’opportunità .

L’ultima perla di Lollo: la bresaola fatta con carne americana per aggirare i dazi. https://ilcentro.it/attualita/la-bresaola-di-lollo-lyung3mx… #Lollobrigida Vai su X

Trump minaccia dazi del 17% su tutti i prodotti agricoli europei. Un colpo durissimo per le imprese italiane, soprattutto per il nostro export agroalimentare. E la soluzione geniale arriva da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, ospite del Forum in Vai su Facebook

Lollobrigida e la bresaola con carne made in USA contro i dazi; Lollobrigida svela la sua strategia anti-dazi: bresaola americana; La bresaola di Lollobrigida, il piano del ministro della Sovranità alimentare per realizzarla con carne Usa.

Lollobrigida difende la strategia della bresaola “sconsigliata” contro i dazi: “Idea dei produttori” - Il ministro dell’Agricoltura ribadisce la sua proposta avanzata durante il Forum in Masseria ... Secondo repubblica.it

La bresaola di Lollobrigida, il piano del ministro della Sovranità alimentare per realizzarla con carne Usa - Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha lanciato l'idea di produrre la bresaola con carne statunitense come espediente contro i dazi Usa ... Da virgilio.it