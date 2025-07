I centri per i migranti hanno un padre e si chiama Giorgio Napolitano | nessuno lo santifichi ora

Giorgio Napolitano, figura centrale nella storia recente dell’Italia, continua a suscitare dibattiti accesi e opinioni divise. Ma è davvero il momento di santificarlo o è meglio mantenere un approccio critico e equilibrato? Oggi mettiamo da parte le easy label della sinistra e analizziamo con lucidità la recente sentenza della Corte costituzionale 96/2025, per capire cosa ci insegna sulla memoria e l’ipocrisia nel nostro sistema politico.

Riceviamo e pubblichiamo Posso fare l’avvocato del diavolo – tecnicamente si chiama promotore della fede- nel processo di canonizzazione di Giorgio Napolitano? E proviamo a smetterla con due basic instinct della sinistra, la smemoratezza e l’ipocrisia? Parlo della recente sentenza della Corte costituzionale – la 962025 – la quale ha rigettato le questioni di legittimità rimesse dal Giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR); il giudice aveva denunciato che “ il trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’articolo 13, secondo comma, della Costituzione” e “l’omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell’ordinamento penitenziario”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it