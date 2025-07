Cecilia Rodriguez si lamenta via social | Il mio cane non può venire in spiaggia parlerò con il sindaco

Cecilia Rodriguez si scaglia sui social contro il divieto di accesso ai cani in spiaggia, definendolo una vera e propria “discriminazione animale”. La showgirl ha deciso di parlare apertamente, affidando il suo sfogo a Instagram, per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere un cambiamento. Ma quale sarà la risposta delle autorità? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa battaglia a favore dei nostri amici a quattro zampe.

Cecilia Rodriguez ha affidato a Instagram un piccolo sfogo contro il divieto di accesso ai cani in spiaggia, definendo la norma una forma di “discriminazione animale”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

