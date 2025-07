Trump il terzo partito di Musk è ridicolo aumenta la confusione

La possibile nascita di un terzo partito americano, sponsorizzato da Elon Musk, ha scatenato un vivace dibattito politico e suscitato reazioni contrastanti. Donald Trump, sempre protagonista nel panorama politico statunitense, non si è lasciato attendere: con parole dure ha definito questa iniziativa “ridicola”, alimentando ulteriori dubbi sulla sua posizione e sui possibili effetti di questa mossa. La questione si prospetta come un nuovo capitolo di una sfida tra due giganti dell’industria e della politica, destinata a tenere tutti col fiato sospeso.

Alla notizia della possibile nascita di un terzo partito americano, Donald Trump è stato duro con Elon Musk. Il possibile “American Party” ha suscitato dubbi e perplessità nel tycoon, che dopo un iniziale avvicinamento, pare non essere così d’accordo con il miliardario. Si è quindi espresso in merito in un post sul suo social Trump ha forti dubbi sul terzo partito di Musk. Il presidente degli Stati Uniti considera “ridicola” la decisione di Elon Musk di ”fondare un terzo partito”. Ai giornalisti ha detto che “abbiamo avuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I Democratici hanno perso la bussola, ma è solo un sistema partitico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump, il terzo partito di Musk è “ridicolo, aumenta la confusione”

