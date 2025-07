Roma nuovo assetto per lo scouting giovanile | Vichi già operativo Migliorati coordinatore Bruno Conti a rischio

Come un architetto del domani, Vichi si appresta a rivoluzionare il settore giovanile della Roma, creando una rete più efficace e dinamica per scovare i talenti del futuro. Con Bruno Conti in bilico e un mercato già infiammato, la strategia del club si concentra sulla crescita interna e sull’individuazione di giovani promesse sui palcoscenici nazionali e internazionali. Un nuovo capitolo che potrebbe cambiare le sorti del club, puntando tutto sul talento emergente.

Mentre il mercato della prima squadra anima i titoli dei quotidiani, la Roma lavora in silenzio su un fronte strategico per il futuro del club: quello del settore giovanile. Nei corridoi di Trigoria si stanno definendo le nuove gerarchie dell’ area scouting, con un piano di riorganizzazione che punta a rafforzare la ricerca di talenti in Italia e all’estero, partendo dalla base. Vichi guida lo scouting: è lui il nuovo responsabile. Come riportato da Gazzetta Regionale, Roberto Vichi è già pienamente operativo da diversi giorni. Il dirigente, con esperienza e conoscenza profonda del calcio giovanile, ha assunto il ruolo di Responsabile Scouting del vivaio romanista, prendendo in carico il monitoraggio e la selezione dei giovani profili più promettenti da inserire nel percorso giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nuovo assetto per lo scouting giovanile: Vichi già operativo, Migliorati coordinatore, Bruno Conti a rischio

In questa notizia si parla di: roma - scouting - giovanile - assetto

Roma, Massara rivoluziona lo scouting del settore giovanile: via Albergati, pronta la nuova struttura - Roma Massara rivoluziona lo scouting del settore giovanile: via Albergati e pronta una nuova struttura.

Un nome a sorpresa per la panchina del Parma Calcio 1913 , CARLOS CUESTA Ne hanno parlato pochi minuti fa Guglielmo Trupo e l'esperto di mercato Fabrizio Romano Ma.. chi è !? Da Wikipedia "Nato a Maiorca, Cuesta faceva parte dell'accade Vai su Facebook

Roma, nuovo assetto per lo scouting giovanile: Vichi già operativo, Migliorati coordinatore, Bruno Conti a rischio; Settore giovanile: Vichi nuovo Responsabile Scouting, Migliorati coordinatore delle varie aree. In dubbio Bruno Conti; Roma, la rivoluzione parte dall’interno: Ghisolfi organizza l’area scouting.

Roma, non solo Volpato: progetti, scouting e la nuova gestione con Mou. I segreti di un settore giovanile al top|Primapagina - Calciomercato.com - australiano classe 2003 della Roma contro il Verona è serivto a ripuntare la. Come scrive calciomercato.com

Virtus Roma 1960, si delinea il nuovo assetto societario: piena fiducia a Tonolli in panchina - MSN - Virtus Roma 1960, si delinea il nuovo assetto societario: piena fiducia a Tonolli in panchina. Segnala msn.com