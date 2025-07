Osimhen pronto per il Galatasaray | il Napoli fissa il prezzo

Dopo settimane di incertezza, Victor Osimhen ha finalmente deciso il suo futuro: pronto a indossare ancora la maglia del Galatasaray, il Napoli ha già fissato il prezzo. Un nuovo capitolo si apre per l’attaccante nigeriano, che sceglie di proseguire la sua avventura in Turchia, consolidando così il suo ruolo tra i protagonisti del campionato. La strada verso la prossima stagione è tutta da scrivere, e le novità non tardano ad arrivare.

Da diversi giorni si è tornato a parlare del futuro di Victor Osimhen. Finalmente sembra essere arrivata la svolta per l’attaccante nigeriano: scioglie le riserve e comunica di voler restare in Turchia anche per le prossime stagioni! A rivelare la decisione del calciatore è il Corriere dello Sport: “Osi ha intenzione di continuare a giocare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

