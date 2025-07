Basket Europeo U18 femminile | Italia-Slovenia 53-54 Oggi sfida alla Finlandia

L’Italia Under 18 femminile di basket affronta una sfida cruciale nel Campionato Europeo a La Palma: dopo la prima sconfitta contro la Slovenia, le Azzurre cercano riscatto contro la Finlandia. Con Hassan e Obaseki in evidenza, le ragazze sono pronte a dimostrare il loro valore. L’appuntamento è lunedì 7 luglio alle 18.00, quando scenderanno in campo per l’ultimo match del girone, determinanti per il prosieguo del torneo.

Arriva la prima sconfitta per le Azzurre all’Europeo Under 18 Femminile di basket iniziato a La Palma (Spagna). Oggi subito l’occasione di rialzare la testa contro la Finlandia. La miglior marcatrice Azzurra è stata Isabel Hassan con 16 punti, in doppia cifra anche Divine Obaseki a quota 10 (e 10 rimbalzi). Lunedì 7 luglio alle ore 18.00 ultimo impegno del girone contro la Finlandia, unica squadra a punteggio pieno e che oggi ha superato la Grecia 64-47. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Europeo U18 Femminile, Italia-Slovenia 53-54 (Hassan 16). Oggi la Finlandia (ore 18.00, YT FIBA)

