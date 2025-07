Rotaract Fiesole De Stefano nuovo presidente | La cura è il nuovo nome della pace

Fiesole accoglie con entusiasmo il nuovo presidente Francesco De Stefano, giovane studente di Medicina con una visione chiara e ispiratrice. Con un mandato dedicato a prevenzione, salute e umanitĂ , promette di mettere al centro il valore della persona, promuovendo un impegno concreto per il benessere collettivo. La sua leadership guidata dai valori di solidarietĂ e impegno farĂ certamente la differenza, portando il Rotaract Fiesole verso un futuro di pace e progresso.

Firenze 7 luglio 2025 — Francesco De Stefano, venticinquenne studente di Medicina “profondamente radicato nel suo territorio”, è il nuovo presidente del Rotaract Club di Fiesole. Fin dal suo primo intervento ha tracciato la rotta del mandato: “SarĂ un anno improntato sulla prevenzione, sulla salute, sull’umanitĂ . Un anno in cui il valore della persona tornerĂ ad occupare il posto che merita, il centro”. La visione di leadership di De Stefano rifiuta formalismi e mode del momento: punta invece su presenza, concretezza e passione. Per questo ha scelto la prevenzione medica come “strumento di giustizia e umanità ”, tema cardine delle iniziative che animeranno l'operare del Club nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it