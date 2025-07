Kenya proteste anti governative a Nairobi | gli scontri con la polizia

Il 7 luglio si conferma come una data cruciale nella storia del Kenya, segnando un momento di forte protesta e richiesta di cambiamento. A Nairobi, gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine hanno attirato l’attenzione internazionale, evidenziando il malcontento popolare contro il governo e le sue politiche. Questi eventi riflettono una crescente tensione sociale che potrebbe avere ripercussioni durature sul futuro politico del paese. La volontà di cambiamento sembra essere più forte che mai.

La polizia ha lanciato gas lacrimogeni e utilizzato un idrante nella capitale del Kenya, Nairobi, per disperdere i manifestanti che protestavano per le strade. I kenioti avevano programmato manifestazioni per il 7 luglio per protestare contro la brutalità della polizia, il malgoverno e per chiedere le dimissioni del presidente William Ruto per presunta corruzione e per l'alto costo della vita. Il 7 luglio è una data significativa nella storia recente del Kenya, poiché segna le prime grandi proteste di 35 anni fa che chiedevano il passaggio da uno Stato monopartitico a una democrazia multipartitica, realizzatasi con le elezioni del 1992. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kenya, proteste anti governative a Nairobi: gli scontri con la polizia

