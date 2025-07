Dodò Inter il brasiliano può essere il post Dumfries | idea di scambio con la Fiorentina il nome

L’Inter guarda al futuro con strategie audaci e colpi di scena. Dopo le voci sulla possibile partenza di Denzel Dumfries, i nerazzurri stanno valutando un interessante scambio con la Fiorentina, coinvolgendo il promettente esterno brasiliano Dodò (pu242). Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato dei nerazzurri, offrendo nuove opportunità sia in difesa che in attacco. Ecco i dettagli di questa mossa intrigante che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Dodò Inter, le ultime sull'interesse di calciomercato dei nerazzurri per l'esterno brasiliano della Fiorentina. Tutti i dettagli. L' Inter sta lavorando intensamente per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, soprattutto dopo le voci che riguardano una possibile partenza di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, oggetto di interesse da parte di vari club, tra cui il Barcellona, potrebbe fare le valigie nei prossimi mesi, lasciando un vuoto nella fascia destra della squadra. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la cessione di Dumfries sarebbe legata alla clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, da pagare integralmente, senza possibilità di dilazione.

