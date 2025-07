Botox e filler in casa senza autorizzazioni | maxi sequestro di fiale e apparecchiature a Pisa

In un'operazione che mette in luce il rischio crescente dell'estetica fai-da-te, la Guardia di Finanza di Pisa ha sgominato un ambulatorio abusivo in casa, scoprendo fiale e apparecchiature utilizzate senza alcuna autorizzazione. La scoperta di questa attività illegale solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla regolamentazione nel settore estetico. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Scoperto a Casciana Terme, in provincia di Pisa, un ambulatorio estetico abusivo allestito in casa da una 33enne senza titoli. La Guardia di Finanza ha sequestrato fiale, strumenti medici e attrezzature per interventi estetici a rischio. Indagini in corso sulla rete e i guadagni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fiale - casa - pisa - botox

Botox e filler in casa senza autorizzazioni: maxi sequestro di fiale e apparecchiature a Pisa.

Botox e filler in casa senza autorizzazioni: maxi sequestro di fiale e apparecchiature a Pisa - Scoperto a Casciana Terme, in provincia di Pisa, un ambulatorio estetico abusivo allestito in casa da una 33enne senza titoli ... Come scrive fanpage.it

Trattamenti effetto Botox per un risultato super - MSN - Trattamenti viso in spa o a casa: il Video Relax, benessere e bellezza: l’approccio olistico al beauty (con effetto rejuvenating) Iniziamo col dire una cosa forse banale ma importante: il sonno ... Si legge su msn.com