Giovane circondato da una gang e obbligato a prelevare al bancomat | l’estorsione in centro a Como

Un giovane di 20 anni si è trovato intrappolato in un incubo quando, nel cuore di Como, è stato costretto da una gang a prelevare denaro al bancomat sotto minaccia. La vicenda, avvenuta sabato sera intorno alle 22:30 in piena movida, desta preoccupazione e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Ma cosa si cela dietro questa cruda estorsione? E come intervenire per proteggere i cittadini più vulnerabili?

Como – Ai poliziotti ha detto di essere stato minacciato e costretto a prelevare soldi da consegnare a tre ragazzi poco più grandi di lui. Un’aggressione che sarebbe avvenuta sabato sera verso le 22.30, quando una pattuglia della Squadra Volante stava transitando all’interno della città murata a Como, nella zona della movida in piazza Volta. La vittima, un comasco di 20 anni, ha detto di aver fatto due prelievi per un totale di 520 euro. In base alle descrizioni fornite dalla vittima, le volanti sono riuscite a riconoscere e rintracciare un ragazzo di 23 anni già noto, in quanto destinatario in passato di diversi provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore, residente in via Anzani, e perfettamente conosciuto dagli agenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovane circondato da una gang e obbligato a prelevare al bancomat: l’estorsione in centro a Como

