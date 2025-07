Gentiloni attacca il Pd? Colpa della Meloni L’intervistona a orecchie tappate della Schlein al Corriere

Nel panorama politico italiano, le tensioni tra il Partito Democratico e il governo di Giorgia Meloni continuano a scuotere le fondamenta del dibattito. Recentemente, Paolo Gentiloni ha criticato duramente il PD, sottolineando le divergenze interne sulla linea del no al riarmo e le polemiche sui fondi pubblici. L’intervista a Elly Schlein sul “Corriere” mette in luce queste crepe, aprendo una finestra sulle sfide di un partito in rinnovamento e in cerca di unità .

La domanda, l’unica nella quale non si parlava della Meloni, è arrivata a metĂ intervista. Un dettaglio non da poco quello fatto notare, oggi, sul “ Corriere “, alla segretaria del Pd Elly Schlein, ovvero che una parte del partito, c apitanata da Paolo Gentiloni, non condivide la linea del no al riarmo e soprattutto considera puerile quella polemica sull’uso dei soldi pubblici “sottratti alla sanitĂ per darli alla difesa”. Schlein e la fuga dalla domanda su Gentiloni. La domanda è testuale, per quanto non chiusa da un punto interrogativo. “A proposito delle spese militari: Paolo Gentiloni sostiene che è sbagliato dire, come fa il Pd, che le spese militari tolgono risorse alla sanitĂ pubblica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gentiloni attacca il Pd? “Colpa della Meloni”. L’intervistona a orecchie tappate della Schlein al “Corriere”

