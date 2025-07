L’incognita del partito di Musk che irrita Trump e rompe gli equilibri repubblicani

L’ombra di un nuovo partito si fa sempre più inquietante nella scena politica statunitense, con Elon Musk al centro delle polemiche. La sua audace iniziativa irrita Donald Trump, che non ha esitato a criticare il visionario imprenditore su Truth. Ma cosa si cela dietro questa mossa improvvisa? Scopriamolo insieme, perché questa strategia potrebbe cambiare gli equilibri del panorama repubblicano.

Donald Trump va al contrattacco. In un post su Truth, il presidente americano ha criticato Elon Musk per aver creato un nuovo partito. “Mi dispiace vedere Elon Musk andare completamente fuori dai binari, trasformandosi in un disastro nelle ultime cinque settimane”, ha dichiarato. “Vuole persino fondare un terzo partito politico, nonostante non abbiano mai avuto successo negli Stati Uniti: il sistema sembra non essere progettato per loro”, ha proseguito, per poi aggiungere: “L’unica cosa a cui servono i terzi partiti è creare disordine”. Trump ha anche affermato che l’ex alleato avrebbe agito in questo modo, dopo che la Casa Bianca si è mossa per “porre fine all’obbligo delle auto elettriche”. 🔗 Leggi su Panorama.it