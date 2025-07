Mobilità condivisa Assosharing | Bene l’introduzione del contrassegno per i monopattini elettrici

Assosharing accoglie con entusiasmo il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce il contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Questa novità rappresenta un passo importante verso una mobilità urbana più sicura e trasparente, migliorando la tracciabilità e la responsabilità . Con oltre 5 milioni di utenti, l’associazione si impegna a promuovere un futuro sostenibile e innovativo per la micromobilità condivisa, costruendo città più smart e vivibili per tutti.

"Accogliamo positivamente il decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce l'obbligo di un contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, quale misura utile a favorire una maggiore sicurezza e tracciabilità nell'ambito della micromobilità urbana". È quanto dichiara Assosharing, l'associazione che rappresenta la maggior parte delle aziende della mobilità condivisa e conta oltre 5 milioni di utenti iscritti in Italia."L'Associazione si dichiara da sempre favorevole alla sanzionabilità dei comportamenti scorretti e incivili, che generano un danno reputazionale all'intero comparto dello sharing.

In questa notizia si parla di: mobilità - condivisa - assosharing - contrassegno

