Donatella Rettore politicamente scorretta dal Kobra al veleno su Giorgia | È la cantante più sopravvalutata video

Donatella Rettore, icona musicale e vulcano di sincerità, compie 70 anni tra riflessioni taglienti e ricordi memorabili. La sua intervista al Corriere della Sera svela un lato scandalosamente autentico, lontano dalle mezze misure e dai luoghi comuni. Tra aneddoti, polemiche e verità scomode, la Rettore dimostra ancora una volta di essere un’artista senza filtri. E mentre il mondo la celebra, emerge il suo spirito indomabile, deciso a...

No, non è stato Il Kobra la canzone censurata a Donatella Rettore, che l’8 luglio compie 70 anni e ha rilasciato un’intervista molto rock a l Corriere della Sera. Il brano è un altro, all’apparenza molto più innocente, ma dai contenuti davvero a luci rosse, soprattutto per gli anni in cui la cantante e autrice veronese era agli apici del successo. Nella lunga intervista realizzata da Renato Franco, la cantante di K obra e Splendido Splendente – primo brano dedicato alla chirurgia estetica – successi che negli anni ’80 hanno furoreggiato e che tuttora sono rimasti nella memoria e nelle orecchie degli italiani, si toglie più di un sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it