Nuovo caso all’Inter | Dumfries e Lautaro non si seguono più sui social Chivu non sa più a che santo votarsi

L’Inter si trova al centro di una vera e propria polveriera, tra tensioni social e incomprensioni interne che rischiano di minare l’unità della squadra. Dalle tensioni tra Dumfries e Lautaro alle tensioni più profonde, come il caso Calhanoglu, il clima si fa sempre più rovente. La situazione richiede un intervento immediato per evitare che le crepe diventino irreparabili. Ma cosa succederà nei prossimi giorni?

L’Inter è sempre più una polveriera. La squadra uscita con le ossa rotte dalla finale contro il Psg, rischia di spaccarsi quanto almeno in due tronconi dopo l’ultimo caso che riguarda Dumfries. E le conseguenze possono essere devastanti. Dumfries e Lautaro non si seguono più sui social: polveriera Inter. Il caso Calhanoglu-Lautaro ha solo aperto ad altri problemi, soprattutto per i social. Da Thuram che mette “like” al post difensivo (e quindi di conseguenza “offensivo” verso il capitano) del turco, a Denzel Dumfries che ha scelto di non seguire più l’attaccante argentino su Instagram. Cosa a quanto pare ricambiata da Lautaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nuovo caso all’Inter: Dumfries e Lautaro non si seguono più sui social. Chivu non sa più a che santo votarsi

Ndoye Inter, lo svizzero può tornare di moda in caso di addio di Dumfries: il Bologna fissa il prezzo! Non manca la concorrenza - L’attenzione al mercato si infittisce: con Dumfries sempre più vicino a lasciare l’Inter, il nome di Ndoye torna prepotentemente in corsa.

L’Inter merita 11 Lautaro in campo. Merita giocatori che per questa maglia darebbero la vita. Se non sei d’accordo con le sue parole significa che non meriti questa squadra. Bisseck Thuram Calha Frattesi Pavard Dumfries (da quel che sembra) Se non vi sta b Vai su Facebook

INTER - Lautaro Martinez: "Dumfries e Acuna? Cose che succedono" https://ift.tt/lg0ySoI Vai su X

Nuovo caso all'Inter: Dumfries e Lautaro non si seguono più sui social. Chivu non sa più a che santo votarsi; Repubblica - Inter divisa in due: da Thuram a Dumfries, messaggi privati a Calhanoglu dopo la risposta a Lautaro Martinez; Inter, Marotta temeva lo sfogo di Lautaro. Pure Dumfries stanco del capitano: può partire grazie a una clausola.

CF - Dumfries, pericolo clausola da 25 milioni: l'impatto complessivo sul bilancio dell'Inter in caso di cessione - Per capire il futuro di Denzel Dumfries bisognerà attendere il 15 luglio, giorno in cui arriverà la scadenza della clausola da 25 milioni di euro valida per l'estero. Da msn.com

L'Inter e la clausola di Dumfries: l'impatto a bilancio in caso di cessione - Il laterale dell’Inter potrebbe decidere di provare una nuova esperienza all’estero, qualora un club decidesse di pagare la clausola da 25 milioni di euro. calcioefinanza.it scrive