Accessibility Act al via cosa fare per avere i siti inclusivi e perché è obbligatorio

L’European Accessibility Act, entrato in vigore il 28 giugno 2025, segna un passo importante verso un web più inclusivo e accessibile. Per le aziende, è essenziale capire come rendere i propri siti conformi ai nuovi requisiti obbligatori, garantendo pari opportunità a tutti gli utenti. Adeguarsi non è solo una questione di conformità normativa, ma anche di responsabilità sociale e vantaggio competitivo. Scopriamo insieme cosa fare per essere al passo con questa rivoluzione digitale.

Dal 28 giugno 2025 è ufficialmente entrato in vigore l' European Accessibility Act (Direttiva UE?2019882), che introduce requisiti obbligatori di accessibilità digitale per siti web, app e servizi online in tutta l'Unione Europea. L'impatto sarà significativo anche per le piccole e medie imprese. Restano escluse solo le microimprese sotto i 10 dipendenti e i 2 milioni di euro di fatturato annuo. Per tutte le altre aziende, adeguarsi non è solo una questione di conformità, ma anche di competitività e reputazione. Cos'è l'Accessibility Act L'Accessibility Act rappresenta una svolta per l'inclusione digitale in Europa.

