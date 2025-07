Doppio arresto nel cuore di Napoli | droga evasione e controlli a tappeto nel centro città

Nel cuore pulsante di Napoli, un’operazione dei Carabinieri, potenziata dal fiuto infallibile di un cane del Nucleo Cinofili di Sarno, ha portato a un doppio arresto. Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, un individuo ha continuato a spacciare droga dalla propria abitazione, scatenando una serie di controlli serrati e sorprendenti scoperte. La città si mobilita contro criminalità e illegalità: la lotta continua senza sosta.

Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, aveva continuato a spacciare droga dalla sua abitazione. A far scattare l’arresto un’operazione dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con il supporto prezioso di un’unità del Nucleo Cinofili di Sarno. Il fiuto del cane . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Doppio arresto nel cuore di Napoli: droga, evasione e controlli a tappeto nel centro città

In questa notizia si parla di: arresto - napoli - droga - doppio

Ieri in Campania: è il giorno di Parma-Napoli. Omicidio Zeppetelli, un arresto - Ieri in Campania sono emerse importanti notizie, tra cui l'arresto di Giuseppe Moscatiello a Cervinara in esecuzione di un ordine di carcerazione.

La tragedia di via De Filippo dove il bilancio è di un moerto e quattro feriti #Napoli Vai su Facebook

Doppio arresto nel cuore di Napoli: droga, evasione e controlli a tappeto nel centro città; Ischia, doppio arresto per droga in poche ore: sequestri a Casamicciola e Forio; La cocaina consegnata da Napoli a Brancaccio e l'hashish spacciato in tutta la Sicilia: 22 arresti.

A Napoli arrestato 41enne con oltre 100 grammi di eroina nascosti nel corpo al porto turistico - Un 41enne nigeriano è stato arrestato al porto turistico di Napoli con oltre 100 grammi di eroina nascosta nel corpo, evidenziando i rischi del body packing e le strategie antidroga delle autorità ita ... Come scrive gaeta.it

Napoli, carabinieri arrestano 41enne: aveva oltre 100 grammi di eroina “nascosti” nel retto - Sono corrieri della droga, persone spesso vulnerabili, trasformate in vettori ... Segnala msn.com