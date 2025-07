Carlo Cracco la lite con Bruno Barbieri l' addio a Masterchef e la moglie Rosa | chi è lo chef stellato che ha aperto un nuovo ristorante in Sardegna

L’affascinante mondo della cucina italiana si arricchisce di novità e tensioni: Carlo Cracco, noto per il suo carattere deciso, ha recentemente avuto uno scontro con Bruno Barbieri, segnando un addio a MasterChef. Ma non finisce qui: lo chef stellato ha aperto un nuovo ristorante al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, portando in tavola passione, innovazione e un pizzico di emozione.

Il popolare chef, ex giudice di Masterchef, ha aperto un ristorante al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

